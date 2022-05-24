兩大晶片業者高通、聯發科(2454)決戰WiFi市場，就在聯發科昨日甫宣布發布最新Wi-Fi 7無線連網平台解決方案「Filogic 880和Filogic 380」後，高通資深副總裁暨連接、雲端與網路部門總經理Rahul Patel今表示，高通目前目前Wi-Fi 7晶片已出貨，儘管市場雜音不斷，仍看好整體市場Wi-Fi 7滲透率將在2023~2024年達逾一成。

高通資深副總裁暨連接、雲端與網路部門總經理Rahul Patel今日分享到，市調報告預期，今年Wi-Fi 6裝置將會超過23億個，而Wi-Fi 6E裝置也逾3.5億個，先前從Wi-Fi 5跨入到Wi-Fi 6的速度很快，相信Wi-Fi 7也是一樣的。

Rahul Patel也說，目前Wi-Fi 7晶片都已經出貨，預計客戶端產品下市會在今年底前，而大量要到2023年。

Rahul Patel預估，到了2023~2024年的時候，Wi-Fi 7滲透率可以達到一成以上，並預期，到時候，大多數的頂級Andrroid手機、閘道器存取點都會採用Wi-Fi 7。高通在Wi-Fi 7的布局，主要有MWC 2022宣布推出以Wi-Fi 7連接規範打造的FastConnect 7800無線網路晶片，以及5月初宣布的，具擴展性的商用Wi-Fi 7專業網路解決方案，基於Wi-Fi 7標準打造的第三代Networking Pro平台設計。

Rahul Pate指出，雖然因為通膨、戰爭、疫情、大陸封城等因素，致使市場上對於消費性電子產品雜音甚多，也開始擔心Wi-Fi 7的成長恐不如預期，甚至恐有衰退的疑慮，對此，高通表示，今年Wi-Fi 7市場會持續成長，因為應用端很多，像是物聯網、車用、PC、無限存取領域都會用到。

面對全球晶片短缺，Rahul Patel表示，過去幾年因為疫情等等關係，居家時間變多，致使諸多網路設備需要升級，需求超過預期，連帶也導致供貨短缺，不過高通有多重的晶片代工夥伴，還是能滿足市場的情境需求，只是疫情下生產周期會比較長。