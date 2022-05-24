近日在野黨對於居住政策，包括租屋市場一直存在租屋黑市等問題質疑；民進黨發言人黃世杰表示，推動地方房屋稅自治條例的修法，期望跨黨派能共同合作，一起推動居住正義；此外，六都與新竹縣市都有共識，要把非自住房屋稅最高稅率拉高到3.6％，也在陸續修法。

時代力量立委陳椒華今召開 「政府300億租金補貼--看得到也要吃得到--時代力量推動租屋實價登錄及縣市地方囤房稅自治條例」記者會」提出，長久以來租屋市場一直存在租屋黑市問題，且有利於房東等質疑。

黃世杰表示，有關租屋黑市的問題，政府已於2017年制定「租賃住宅市場發展及管理條例」，完備租屋體系法制，積極發展專業租屋服務產業，有效協助房東租屋管理及釋出空屋至租賃市場。

他說，政府透過300億租屋補貼專案，可掌握6成以上的租屋契約資訊，再透過資料整合分析，建構有效的租屋服務平台，逐步促進租屋市場資訊透明及健全發展，讓國內所謂租屋黑市與租屋歧視問題，獲得制度上的改善。

他指出，近年來，民進黨政府持續擴大租金補貼，今年更宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，預估將有50萬戶受惠。除了針對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，也放寬申請資格，由每月平均所得從須在各地最低生活費金額2.5倍以下，放寬為3倍以下，同時違建承租戶亦可申請。

黃世杰強調，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時取得公益出租人資格，房東無須另外申請。社會住宅包租代管提供333的獎勵等。