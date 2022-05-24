長榮兄弟相爭愈演愈烈，弟弟派今日召開「張國明召開EIS（巴拿馬長榮國際）股臨會 當選Permanent President」記者會，再度與大哥代表爆發衝突，弟弟派宣稱已合法租借台北萬豪場地，不准大哥張國華所派律師在場外的公開場合發言，甚至要求萬豪酒店保全架離律師，現場媒體認為此舉太鴨霸，進而要求保全克制。

張國華委任律師宋正一表示，並沒有法律見解不同的問題，是弟弟派的律師刻意扭曲法律，張國明開了一個程序違法的股東會、希望懸崖勒馬，目前巴拿馬長榮國際公司登記，張國華仍是永久董事長，將會對張國明造成公司損失保留法律追訴權。

宋正一表示，他是合法代表EIS發言，針對張國明於5月10日違法股東會，已開始相關法律程序，若大家如果看過EIS公司章程第7條第11點規定，要永久董事長懸缺的情況，且也只能選任總經理，張國明、張國政這6年來都知道，這是事實。

宋正一表示，張國華擔任了6年董事長，張國明的董事職位是張國華給的，張國政擔任公司祕書，也是張國華簽核的文件，這些兩人都知情，因而代表過去6年並沒有永久董事長懸缺的事實，因而希望這個事情回歸理性溝通，回歸專業理性。

繼5月10日在長榮桂冠酒店爆發嚴重衝突，今日弟弟派在萬豪酒店舉辦記者會，大哥派則委由律師宋正一出面說明立場，不過弟弟派認為宋正一在其租借場合發言，一度以高分貝阻撓發言，後來更要求萬豪酒店派出保全架離律師，爆發嚴重衝突。

現場媒體認為，宋正一發言位置並非弟弟派租借場地，雖弟弟派干擾發言，一度要求改到1樓其他場地發言，但萬豪保全「幹開了」，甚至要求律師不得走電扶梯，進而壓迫其搭乘電梯下樓，直至媒體要求讓律師儘快講完，才迫使保全縮手。