台南市為促進弱勢青年自立脫貧，落實積極性社會救助精神，台南市社會局辦理自立脫貧相關方案，今年首次針對低收、中低收家戶16至25歲之在學青年安排暑期至市府機關內進行職場實習，藉以促進低收、中低收之弱勢青年職場實務經驗，提升弱勢學子社會競爭力，達到自立脫貧的目標。

台南市市長黃偉哲指示照顧弱勢為優先，台南市社會局致力推展脫離貧窮等相關措施，包含「獎助學金暨專長培力補助方案」、「資產累積方案」、「企業實習方案」、「就業獎勵」、「社會參與及微型保險」等多個方案。

今年脫貧自立計畫企業實習方案更增辦低收、中低收弱勢青年公部門暑期工讀，使弱勢青年從中充實工讀經驗、培養正確職場觀念及多元體驗學習機會，讓青年在未來就業有正確方向，並培養未來進入職場的就業能力。

台南市社會局表示，此次公部門暑期工讀將招募5名工讀生，為一般行政3名及美編行政2名，招募對象為16歲至25歲低收及中低收入戶學生，工讀期間自7月1日至8月31日止，工作時間為週一至週五，每日8小時，工讀薪資以基本工資計算，並依規定投保公提勞、健保及勞退。

黃偉哲表示，由於經濟弱勢家庭家長大多有就業不穩定的狀態，期待透過脫貧自立計畫公部門暑期工讀方案，除了能夠讓弱勢青年籌措就學及生活費用，也讓參與工讀的青年學子們能夠充實就業準備，並在工讀期間幫助學子學習提升人際關係知能，提早為未來職涯預作規劃。即日起接受報名至6月6日(一)止。(品觀點記者張雅雲/台南報導)