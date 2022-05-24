農地違規案件越來越多，桃園市議員郭麗華指出，蘆竹區坑子里赤塗路某處農地去年遭人亂丟大量垃圾。（桃園市議員郭麗華提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市議會24日舉行市政總質詢，八德、蘆竹區市議員表示，民眾舉報有不肖人士清倒廢土及垃圾。段樹文直呼，公文傳遞太耗時，一下要找環保局、一下要找農業局，一拖再拖，呼籲類似事件應立即成立聯合稽查小組。市長鄭文燦回應，傾倒廢土、廢棄物的認定涉及各單位權責，未來若查獲類似案件，將由警察局立刻通知各局處，立刻認定執行、從重處分。

市議員段樹文指出，19日有民眾舉報八德區介壽路二段252巷某處土地未經許可傾倒廢土，警方獲報後到場開單，但業者無視仍持續作業，民眾憤而向他陳情。公文來往太耗時，他建議應建立聯合稽查制度，由受舉報單位立即通報各相關單位實施聯合稽查，避免延誤時效。

環保局說明，稽查員21日於現場發現土方夾雜有少量PVC管、塑膠軟管、太空包袋、廢塑膠、廢木材、鋼筋及磚頭等土木或建築混合物零散各處。因地主及承租人未經主管機關許可，提供土地回填，現場也將本案移請八德分局偵辦、追查來源，另也會移送農業局及地政局依權責裁罰。

鄭文燦強調，未來若查獲類似案件，將由警察局立刻通知環保、農業、地政、經發及建管等局處，立刻認定執行並從重處分。

市議員郭麗華說，農地違規案件越來越多，蘆竹區坑子里赤塗路某處農地去年被人傾倒垃圾，她感嘆，依規定若沒有找到行為人，地主老農會面臨開罰且須負清理責任，農地被倒廢土十分常見，但對傾倒垃圾的問題卻遲遲無法給地主交代。

環保局表示，農地汙染事件若查獲犯罪行為人會依法處分該行為人，但若無法找到行為人，將採環保犯罪方式辦理，該案市府已移送保七總隊偵辦，一旦找到行為人將依法開罰。