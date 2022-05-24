統一集團股東會24日由統一實（9907）打頭陣，受惠去年國際金屬價格大漲，生產馬口鐵的統一實營運連動，去年大賺18.52億元，獲利較前年翻倍成長。

今年以來，統一實營運續旺，已公布第一季稅後純益6.21億元，較去年同期大幅成長2.35倍，創歷史同期次高。由於鋼鐵價格仍居高檔，統一實今年營運偏向樂觀，將成為集團重要小金雞。

統一實今天舉行股東會，董事長羅智先表示，面對疫情、供應鏈、與全球性氣候變遷等不確定因素，統一實快速調整經營策略，面對風險同時也尋找機會。

在鋼材事業方面，統一實將擴大與上游鋼廠的合作，共同開發底片、一般冷軋等下游產品；根據風險與利潤高低，調整原料與產能分配，並調整銷售區域與產品組合；加上嚴控庫存，降低庫存跌價損失風險，透過一連串努力降低營運風險。

另外在綜合包裝事業方面，統一實除了持續穩固現有優質大客戶，並開拓培養潛力客戶；另外也增設新型鋁瓶罐（NBC）充填及碳酸飲料填充廠，深耕擴展飲料市場新領域；並善用集團資源，統籌管理銷售區域及生產基地，以達利潤最佳化。

由於統一實的營運與鋼鐵價格高度連動，去年受惠國際鋼鐵價格大漲，統一實去年合併營收418.89億元，年增四成；稅後純益18.52億元，比前年成長101％，換算每股純益1.17元，創下近11年來的最佳獲利表現。今天股東會通過每股擬派發現金股息1元，股利配發率達85.4％。

統一實今天股東會也舉行董事會改選，七席一般董事名單變化不大，包括羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲皆名列榜上，僅統一技術群主管陳春福為新入榜；至於三席獨立董事則全為新面孔，引進包括成功大學會計學系暨財務金融研究所教授徐立群、會計師林億彰和南臺科技大學財務金融系專任助教蔡惠丞。