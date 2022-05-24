香港恒生科技指數於3月中觸底反彈，統一綜合證券發行的統一恒生科期ETN（020033）明（25）日將掛牌，發行價4元。

統一恒生科期ETN追蹤恒生科指期貨指數，該指數2021年4月12日於港交所掛牌，以恒生科技指數為交易標的；恒生科技指數是以流動性、行業篩選後，依照科技主題與創新標準，篩選出前30檔市值最大的公司，個股比重上限為8％，同時快速捕捉海外上市的中概股與獨角獸企業；截至4月底，前五大成分股為美團-W、阿里巴巴-SW、京東集團-SW、騰訊控股，以及小米集團-W。

恒生科技指數在過去一連串反壟斷監管與政策打壓房地產鎖引發的內需疲弱，與今年以來的戰爭事件，加上通膨飆升下，從去年的高點10945.22點回落至今年3月15日的最低點3472.42點。但是，觀察全球市場追蹤恒生科技指數相關商品的資金規模，自該指數掛牌以來，穩定向上成長。根據恒生指數公司資料顯示，僅ETF與ETN在4月底的規模已達60億美元，更於3月來到高點，恒生科技期貨平均每天的成交量也在同時間攀升至高點。

不過，受到疫情與大國博奕的影響，加上中國監管政策調整等因素，香港新經濟股仍面臨多重的機會與挑戰。統一證券也提醒，指數工具本身為中性，並不代表對標的的預期，投資人應多方參考與判斷。