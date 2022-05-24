無黨籍立委高金素梅今（24日）在臉書以《這是一場人民與政府的拔河》為題，控訴當前疫情嚴重的台灣缺快篩試劑，一劑100元的實名制快篩排隊買不到，只能買180元的，而每天新增數萬人確診，卻只投藥1千人，她砲轟：「不給篩、不給藥，政府在想什麼？」

高金素梅指出，上周民進黨中常會，學者何美鄉發表「疫苗加確診免疫論」，總統蔡英文興味盎然，還問能不能借用，因為這概念「很重要」，她質疑：「難不成蔡英文要讓『全民染疫以防疫』？」

高金素梅也翻出了5月14日Google人流的變化，她表示，數據顯示零售店休閒設施人流減少了43％、公園減少了62％、大眾運輸站減少了56％、上下班交通運量減少了50％，她怒批：「疫情暴起，政府放生人民；而被放生的人民，只能自主降低活動，為了保護老人與小孩，付出慘重的經濟代價，這是一場人民與政府的拔河！」

高金素梅的貼文也引起了網友熱議，紛紛留言表示「當發現政府靠不住時，人民只好自救，可憐也可悲」、「疫情當下無所作為，放生人民大擺爛，樣樣沒凖備如何共存？」、「政府無良、又無能！」