防疫保單爭議迄今仍未平息，金管會主委黃天牧對此親上火線，強調絕對會善盡監理機關責任，順利解決防疫保單事件。對於尚待核保的100萬件在途防疫保單，保險局長施瓊華表示，已協調各家產險業者，各家業者均允諾會盡力在6月底前全數完成審核。

黃天牧表示，4月時已請保險公司加派人力處理核保問題，保險局近日亦持續和各公司了解目前核保進度。金管會不會等到6月底才去了解業者核保情況，會每周請保險局詢問、持續掌握業者核保進度。

施瓊華指出，據保險局和各產險公司初步協商結果，各公司均允諾會努力在6月30日前將所有在途件消化完畢，因此民眾6月底前可得知自己向產險公司投保的保單，是否已經過核保人員簽署完畢、是否可核保出單。

針對媒體認為金管會應對防疫保單「扛責、止血」，黃天牧表示，金管會一定會負擔應負責任，在遵守防疫政策下兼顧醫療量能，維護保戶權益及保險公司健全經營。此次外界給予諸多針砭指導，都是對金管會精進事件處理上很好的建議。

不過，黃天牧也強調保險公司承保多少保單「該賠的就要賠」，若賠到要增資就該增資。幾家承保較多的產險公司大股東亦已承諾要增資，金管會亦已拿到相關承諾，澄清並非要在政策上會替保險公司「止血」。

黃天牧指出，目前防疫保單實現理賠數據仍在變動中，無法透露估算確切金額，但產險公司防疫險理賠不會到倒閉程度，該依保單理賠的就理賠，大股東均已承諾在賠到需增資時會注資，各公司亦已估算可能理賠金額報告董事會、並準備相關增資程序。

金管會亦對近期媒體社論內容提出3點澄清。首先，針對「核保、理賠五大原則姍姍來遲」評論，相關處理因應措施均已在第一時間對外回應，23日在立法院財委會的專題報告為彙整「核保及理賠相關爭議及處理情形」，並無姍姍來遲。

其次，針對「如果保單寫『確診即理賠』，業者現在卻搞出『投藥重症』才理賠，明顯站不住腳」等評論，黃天牧指出，防疫保單的給付內容包括確診定額補償、確診住院日額給付等，是媒體社論有誤會、將其混為一談。

最後，針對「金管會任由業者推賣防疫保單」評論，實際上金管會對保險商品在銷售前、後風控均有一定監理要求，且保險局在今年初鑑於疫情變化及風險屬性改變，已函請保險公司檢討風控機制。