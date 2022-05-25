九度出包的華視，隨著公視新一屆董事會成立，未來華視的定位，朝野都關切，今天上午在立法院教育委員會，多位立委提出華視未來定位，究竟要公共化還是要民營化？或是有並存的理想方法？對此，文化部長李永得表示，要留給公廣集團更多自主權，並從法制和體制著手討論。

立法院今日舉行第10屆第5會期教育及文化委員會第15次全體委員會議，審查處理111年度中央政府總預算有關文化部主管預算解凍案30案，以及審查行政院函請審議「水下文化資產保存法第三十七條條文修正草案」案。席間立委林奕華、張廖萬堅等人，都再度關切華視問題。

林奕華表示，華視問題不是現在才有，從16年前加入公廣集團開始，至今還是妾身未明，雖然是公廣集團的一員，但同時又是商業電視台，不公不民，希望文化部能積極協助華視轉型。

張廖萬堅也表示，從華視的調查報告看見，華視頻出包的關鍵原因是組織定位不明，必須要解決，不能再慢慢來。

對此，李永得表示，現在的方式確實要被檢討，有人主張全部民營化，但他的主張應該還是公共化，並有更多的自主權。此外，李永得也認為應該要從兩部分思考，第一是體制，就是公司治理層面，第二是從法制做修改，整個公廣體系的未來，會再交由董事會好好討論。