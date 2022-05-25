真假難分的「女網友」與受害人互傳訊息的內容之一。（警方提供）

真假難分的「女網友」與受害人互傳訊息的內容之二。（警方提供）

網路交友陷阱多，不但真愛難遇，還可能招來麻煩。金門1名男學生就因女網友慫恿買遊戲點數未果，就遭對方威脅要找酒店大哥「處理」對他和家人不利，嚇得他趕緊向警方報案。

這名未滿20歲，家住金沙地區的男學生於4／30在家上網玩「傳說對決」手機遊戲，在遊戲討論區認識1名暱稱「婉迎baby」的玩家，雙方透過LINE聊天後，互有好感，隨後相約在金城鎮某便利商店見面。

小男生興沖沖如約到達後，一直未見「婉迎baby」的人影，對方卻傳來一段語音訊息，表示要確認他是不是警察，還要他先購買遊戲點數。但因他當時身上沒帶錢，未予理會就逕自回家。

隨後，「婉迎baby」就傳訊息威脅說要找酒店大哥「處理」對他及家人不利，讓他心生畏懼就到超商購買新臺幣3000元遊戲點數，並將帳號及密碼拍給對方。後來，他跟家人討論後才知道遭詐騙，趕緊向金湖分局報案。

金湖分局呼籲，網路世界虛虛實實，真假難辨，常有詐騙集團潛藏其中，不斷以各種理由行騙，讓不少人吃虧上當，民眾千萬要小心再小心。