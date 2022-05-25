總統蔡英文日前到新北參與黨內投票，挨批「過疫情而不入」；台北市政府發言人陳智菡也酸，若蔡英文真的視民如子，就不會「暗崁」重要防疫資訊。前副總統陳建仁今（25）日表示，這樣的說法對蔡英文很不公平，「我覺得很難過」。

陳建仁今日在Yahoo TV《齊有此理》接受專訪，主持人王時齊提到4月某次在總統官邸的防疫會議沒邀請雙北，北市府因此怒批蔡英文「暗崁」疫情狀況；陳建仁指出，當時是按照專業情況及疫情的發展進行討論，「在那時候可能新北還有台北本身也相當忙碌」，強調並非討論政治問題，也沒有刻意排除誰，「我想這個是，大概想像力豐富吧。」

而針對蔡英文遭批「草菅人命」，陳建仁則說「我覺得很難過」。她表示，蔡英文從一開始就相當關心疫情，缺疫苗時她甚至不眠不休、夙夜匪懈與各國聯絡，「總統從來就沒有草菅人命，這句話是很大的汙衊！」、「這樣的講法對她很不公平。」