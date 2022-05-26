中油前煉製事業部執行長徐漢利用採購之便，於2019年8月至今年1月底對廠商索賄，不法所得高達3010萬元，全案24日偵結，檢方將徐漢、黃姓退休經理及劉姓白手套等人起訴，25日晚間移交橋頭地院審理，深夜裁定劉姓嫌犯、黃姓嫌犯、陳姓嫌犯，各以20萬元、10萬元、15萬元交保，徐漢經漏夜開庭後，今天凌晨裁定收押禁見。

徐漢於去年9月30日，自辦公室將來源不明之現金600萬元裝入黑色背包內，北上至高鐵桃園站。交付給林姓友人，林姓友人為避免大額外幣交易遭銀行通報調查與避稅，將30萬元紐幣分多次存到徐漢與另一名徐姓嫌疑人的銀行帳戶內。

檢方認為，徐漢利用權位結黨營私，拉幫結派，透過下屬向廠商收賄，這令中油公司的員工不辨是非，一味揣摩、遵從徐漢的旨意，形成一股上行下效的索賄文化，進而劣幣驅逐良幣，戕害中油公司企業誠信文化根基。

檢方指出，徐漢年薪達222萬元，但他不以此為滿足，不以廉潔自持，還要求廠商提供回饋與紅包，且他還將大批現金放在辦公室、休息室、衣櫃與外套口袋等，甚至在辦公室裝設監視器，錄下廠商行賄的醜態，視廉能如無物。

在檢察官搜索辦公室時，對於大批現金，徐漢先辯稱說這是與某醫院高層共同投資大陸幹細胞生意的利潤，再透過地下匯兌匯回等等。

檢方調查後，發現這是廠商行賄，但徐漢又解釋這是廠商的紅包謝禮，他並沒有犯罪，檢方多次訊問過程中，徐漢對於一些款項來源，只對部分款項交代是協助取得公所所得、友人借款與奠儀等。

檢方表示，徐漢不知反省，犯後態度不佳，請求法官對徐漢從重量刑。全案目前羈押中油公司職員4人，廠商3人，共起訴21人，3家公司。此案扣案金額約3010萬元，已繳回犯罪所得約1255萬元。