隔夜美股主要指數全面收高，但香港股市開高走低，目前恆生指數跌近1%，報19974.04點，失守2萬點大關。國企股目前下跌1.14%，報6819.61點。

恆生科技股指數暫跌1.34%，稍早前一度跌2%，成份股跌多漲少，比亞迪電子漲3.13%，漲幅最大。萬國數據跌3.55%，表現最疲弱。重量級科技股阿里巴巴在發布財報前下挫2.4%，百度跌0.6%，嗶哩嗶哩跌2%，京東跌1.4%，美團跌2.4%，舜宇光學跌3%，瑞聲跌2.3%，快手漲0.45%，聯想跌1.5%。

藍籌股表現疲弱，友邦、平保和港交所下跌1%，建行跌0.2%。

醫藥股賣壓沈重，石藥首季淨利下滑4.6%，股價大跌近7%，在藍籌股中敬陪末座。藥明生物跌5%，三葉草跌6.8%，再鼎跌6.7%，信達生物跌2.4%，歌禮製藥跌3.1%。

贛鋒鋰業宣布將斥資興建鋰電基地，股價上漲3.6%。

阿里健康股價上漲1.8%，該公司上年度由盈轉虧，但營收成長逾30%。