本土疫情延燒，近期掀起防疫保單之亂，民眾黨立委邱臣遠今天要求政府應負起對保險公司的監督管理責任，確實保障投保民眾權益外，也將提供民眾資訊平台及法律諮詢服務，保險業者該理賠就理賠。對此，金管會保險局產險監理組長陳清源表示，保險業者不得以任何不當理由拒保或拒絕理賠。另外，今天上路的「快篩陽即確診」，如果快篩陽性，經醫師確認，可申請數為證明向保險業者申請理賠

根據金管會統計，截至5月23日，國內防疫保單共承保269.1萬件，保費收入21.19億元，理賠金額達到25.82億元，目前已經賠光保費收入。

邱臣遠指出，總理賠金額預估將超過500億元，但保險公司真的賠不起嗎？業者不應只享受保單熱銷、口袋賺飽飽，事後受理民眾申請理賠卻吹毛求疵、故意刁難，甚至揚言拒賠，對民眾權益影響很大。

邱臣遠以泰國為例，泰國防疫險保費收入95億台幣，預估到6月底理賠金額將達863億元；而國內的台產公司在去年也因推出防疫保單而虧損。國內外的前車之鑑，沒讓金管會做好事前風險管控，放任防疫保單之亂席捲全台。

金管會保險局組長陳清源表示，保險業者不能以任何不當理由拒保，目前100多萬件在途保單，除要求業者在6月底前完成核保外，若沒在期限內完成須說明原因。針對業者是否可能因為防疫保單出現財務危機，金管會已經要求業者就財務影響進行評估。

今天起實施「快篩陽即確診」新制，陳清源說，只要快篩陽性，並經過醫師確認，可申請數位證明向保險公司申請理賠。