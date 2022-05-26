《遠見雜誌》公布2022縣市長施政滿意度，台中市長盧秀燕滿意度達61.9％，且連任支持度衝上53.9％，被評為「台中改制以來，滿意度唯一破6成的市長」；市府表示，台中市近年來大型建設有突破性進展，且在防疫與招商並重的政策下，經濟一路長紅，很感謝市民的肯定。

根據《遠見雜誌》的調查，盧秀燕的施政分數、施政滿意度都較去年提升，不滿意的部分則有下降情況；而在八大施政項目中，醫療衛生部分獲得8成以上市民滿意、教育方面也有7成的肯定度，另觀光休閒、道路與交通、消防及公共安全、環保等項目滿意度都超過6成。

整體來說，盧秀燕獲得61.9％滿意度、較她剛就任時增加19個百分點，在不滿意的部分則為22.7％、較她首年執政時下降11.4％，且盧秀燕得到的施政分數則是68.6分，創下台中市升格改制以來新高；調查也發現，盧秀燕的連任支持度挺進53.9％、獲得超過半數市民認同，比去年增加4.9％。

台中市府表示，近兩年來受疫情影響，市府團隊傾全力穩定控制，且各面向的建設也穩定發展中，包括捷運綠線通車、巨蛋及會展中心等國際級建設動工、全台首座美術館與圖書館共構的「台中綠美圖」也在本月上梁，都是台中市重要的建設里程碑。

市府強調，市府近年來推動雙十公車、道路燙平、公托公幼倍增及空氣品質改善的「藍天白雲行動」專案，成效都受市民肯定，且即便疫情影響，台中市今年第1季的8項重大經濟指標仍居全台之冠，讓市民有感；民調是市府施政重要參考，此次調查結果更是對市府的實力驗收，未來將更全力以赴，盼打造台中市為幸福城市。