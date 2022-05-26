中國外交部長王毅今天與法國新任外長柯隆納（Catherine Colonna）通電話時表示，俄烏局勢已走到新的十字路口，中方將繼續透過自己的方式發揮建設性作用。

據中國外交部官網，雙方在通話中對於烏克蘭問題交換意見。王毅說，兩國元首多次通話，就盡快停火止戰、積極促進和談、減少外溢效應、警惕陣營對抗等達成重要共識，為雙方加強協調合作指明重要方向。

王毅表示，俄烏局勢已走到新的十字路口，一方面衝突朝着長期化、複雜化方向演進；另一方面，和平的呼聲在增強，勸和促談的努力在積聚。

他意有所指的說，當務之急是各方要形成合力，「多做有利於勸和促談而不是火上澆油的事情」。中方樂見法方積極斡旋，中方也將繼續透過自己的方式發揮建設性作用。

外交部官網指出，柯隆納闡述了法方原則立場，表示法國致力於實現持久和平，贊同當前形勢下各方應發揮建設性作用。

俄羅斯入侵烏克蘭已經3個月，美國和其盟友外交努力不斷，試圖說服北京向俄羅斯施壓，推動俄烏談判，盡早結束這場戰事。

但除了反對動用核武器，中國基本上按兵不動，多次強調自己外交上「獨立自主」。

英國廣播公司（BBC）稍早前引述分析說，中國所謂獨立自主的「中立」態度，很難自圓其說，也會讓華盛頓和其西方盟友更加質疑北京的立場，導致美中關係進一步惡化。