針對美國提出「印太戰略」，大陸國務委員兼外長王毅今（22日）表示，「印太戰略」本質上就是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，這個戰略不管做什麼包裝、換什麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。

王毅今（22日）同巴基斯坦外長比拉瓦爾在會談後共同會見媒體。針對美國提出「印太戰略」，王毅表示，美國的「印太戰略」正在引發國際上尤其是亞太各國越來越多的警惕和擔憂。因為這個所謂「戰略」的馬腳已經露出來了，不僅想抹去「亞太」的名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭，可謂司馬昭之心，路人皆知。

王毅強調，亞太人民對霸權主導的衝突對抗記憶猶新，現在追求的是國家穩定和生活幸福。亞太國家普遍不願選邊站隊，主流聲音是希望各國和睦相處、合作共贏。亞太地區的時代潮流是推進區域一體化，構建亞太命運共同體。面對動盪變革的世界，本地區（亞洲）保持了總體和平穩定，亞洲這輛發展列車率先沖出疫情陰霾，2021年GDP增速高達6.3％，這一局面來之不易，靠的是亞太國家團結一心，靠的是亞太人民辛勤耕耘。

王毅說，美國炮製出來的「印太戰略」打著「自由開放」旗號，卻熱衷於拉幫結夥搞「小圈子」；聲稱要「改變中國的周邊環境」，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美霸權的「馬前卒」。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。事實將證明，所謂「印太戰略」本質上就是一個製造分裂的戰略，就是一個煽動對抗的戰略，就是一個破壞和平的戰略，這個戰略不管做什麼包裝、換什麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。他並稱，「本地區（亞洲）的人民要正告美方，早已過時的冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生」。