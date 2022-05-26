武陵農場的盤古蟾蜍不知道是正在施展金庸小說西毒歐陽鋒面蛤蟆神功起手式，還是功夫電影裡火雲邪神的獨門招式？（胡發韜提供）

連日間歇性豪大雨過後，宛如世外桃源的武陵農場呈現一片生態盎然！武陵農場副場長胡發韜指出，農場的盤古蟾蜍（俗稱台灣蟾蜍）不知道是正在施展金庸小說西毒歐陽鋒面蛤蟆神功起手式，還是功夫電影裡火雲邪神的獨門招式？天鵝湖的天鵝卻悠遊自在，彷彿置身於人間世外桃源仙境。

胡發韜說，這隻盤古蟾蜍現出特殊的蛤蟆神功起手式或著看起來很像人類在作做伏地挺身的樣子，這是自然界生物的一個特殊趨吉避凶，保護自己生態現象，只要蟾蜍覺得自己危險時，常常會吸氣把身體漲成圓圓的，或者會並採取把四肢抬高作，有點像人們作伏地挺身姿勢把自己體積極大化。

胡發韜指出，蟾蜍儘量讓自己看起來有雄壯威武的，宣示自己不是好惹的角色，主要用來威嚇來犯敵人，有時候甚至會還會噴氣，發出「斯斯」的聲音，看起來實在令人生畏不敢靠近；其實牠們是在虛張聲勢，警告敵人牠們有毒不要靠近。

胡發韜表示，蟾蜍牠們在頭部兩側、眼睛後方各有一個特別集中膨大的毒腺，稱之為耳後腺或腮腺。在遭受攻擊的時候，耳後腺會分泌白色毒液，希望能夠讓敵人感覺不舒服然後吐掉牠們，這是他們在自然界求生的看家本領之一，只是大部分的人都無緣真正得窺一睹如山真面目。

雨後的武陵農場別具一番詩情畫意，天鵝於天鵝湖悠遊自在，農場外的紛紛擾擾，藍綠白三大政黨的攻防如何激烈？與農場內的天鵝一點關係都沒有，牠們過的既悠閒又自在。