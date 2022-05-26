武陵長青茶以最傳統、費工的手工採摘做起。天尚未明，採茶姑娘們就已到茶園就定位。（胡發韜提供）

武陵農場重視環境保護與自然生態，雨後的農場茶園，台灣野生山羌就在武陵農場茶區裡逛大街，彷彿是牠家後院般的自由自在。武陵農場副場長胡發韜26日說，正因自然生態維護良好，展現出生物的物種多樣化，野生山羌後面綠油油的植物，即是農場著名的武陵長青茶園。

胡發韜指出，武陵農場位在海拔高度約1700至2200公尺的雪山山脈東麓的谷地中，飲啜雪山的雪水、桃山溪流，在潔淨無汙染的空氣及終年水霧滋養下，造就武陵農場茶葉的厚實飽滿；多年下來在農場茶園管理團隊及製茶師通力合作下，帶動武陵地區茶葉躋身台灣優質高山茶的一員。

胡發韜說，武陵長青茶皆以最傳統、費工的手工採摘做起。天尚未明，採茶姑娘們就已到茶園就定位，用手上的刀片精準、迅速的一芽一芽削下，採摘的鮮嫩茶菁，即刻送到茶莊旁的製茶廠，老經驗的製茶師傅將從日光萎凋、揉捻、烘乾經24小時不眠不休的焙製。

胡發韜表示，出自武陵農場長青茶的茶球型緊實、飽滿而完整，可回沖5、6回而韻味久久不散。茶湯顏色金黃中帶點亮綠，澄淨而純粹，香味濃而不膩，口感清爽且回甘，令人品嚐後既回甘又香氣久久不散。

遊客們認為，看到台灣野生山羌在武陵農場茶區裡閒逛，像這樣重視生態的農場茶園，其概念就類似屏東的「老鷹紅豆」或著是台南官田的「水雉菱角」一樣，充滿著重視生態保育與尊重自然環境的理念與精神。