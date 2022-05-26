興櫃雲端HR新創MAYO鼎恒數位（6738）正式向證交所送件，將申請股票創新板上市，若審核順利，將有望在今年第三季正式掛牌，將會是證交所創新版首家掛牌的SaaS軟體廠商。

鼎恒數位是雲端新創，成立於2013年，聚焦在雲端人力資源（HR）領域，主要業務為SaaS模式的雲端HR平台，目前在台灣約有近千家企業客戶，其中不乏員工千人以上的大企業。

旗下產品則包括「Apollo全方位人資解決方案」、「STAYFUN員工福利整合平台」等，同時也是美國Cornerstone OnDemand（CSOD）大中華區合作夥伴，代理銷售其人才解決方案。從公開說明書可以看到，2021年鼎恒數位旗下雲端人資解決方案服務佔營收約45％，雲端員工福利整合服務則佔營收逾五成（55.5％）。另外，鼎恒也自行開發出Lasso招募AI錄影面試與職能評測工具。

疫情帶動全球企業掀起居家辦公風潮，加上全球化浪潮，企業無論是基於成長或是永續經營的原因，都需要加快腳步進行數位轉型。在這樣的趨勢之下，人力資源嶺與也需要進一步優化。簡單的出勤管理系統或簡單的人資套裝軟體，已不能滿足後疫情時代下複雜的人資管理需求。

鼎恒數位創辦人暨執行長簡士評表示，近兩年受到疫情帶動，企業對於雲端解決方案接受度更高，今年前4個月鼎恒的新簽客戶金額年增逾六成。目前正式向證交所創新版送件，若審議順利，將有機會在今年第三季正式掛牌。

而至於近期營運表現，簡士評表示，今年新簽客戶金額年增逾六成，且除台灣之外，東南亞市場將是公司短期業務發展目標，將聚焦東南亞中大型客戶，近期已經順利打進越南市場。下半年則將瞄準日本。簡士評說，日本市場將會以Lasso為敲門磚，未來也將與微軟teams整合，雙方攜手進攻海外市場。

而在長期業務發展計畫，鼎恒數位則表示將持續拓展市場與客戶，累積人力資源管理相關數據，並建立數據模型並轉換為高價值資訊，以強化服務的深度與廣度。另外，也將持續累積高含金量數據（如績效表現、加班紀錄、特約使用紀錄等），藉由大數據累積，未來將可預測員工的離職風險，利用視訊面試進行智能評分篩選，或在STAYFUN平台上進行精準廣告投放。