特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）收購推特的計畫先前一度喊卡，近日他又自掏腰包更多錢來支持這筆價值440億美元的交易。最新文件顯示穆斯克股權融資總額增至335億美元，意味著他順利收購推特的機率提高，激勵推特股價回升。

25日收盤推特股價上漲4％至37.16美元，26日盤前續漲6％。

根據25日曝光的政府文件，穆斯克為支付推特收購案所申請的股權融資總額從272.5億美元增至335.0億美元，主因是4月底推特接受收購提案以來，特斯拉股價已下跌30％左右，迫使穆斯克縮減保證金貸款融資總額，相對提高股權融資總額。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）在25日股東年會上表示：「我們仍持續推動收購交易。雖然我們一心希望完成交易，但我和公司團隊仍將重心放在日常營運。」他再次強調有關收購案的細節將在擇日舉辦的特別股東會中公布，屆時股東將針對收購案進行表決。