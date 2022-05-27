臺南紡織(1440)111年股東常會今(27)日，股東們表決通過去年營運財務報告書；南紡總裁侯博明表示，去年度稅後獲利29億元，將分配0.8元現金股利，這是近十年來最好的成績；今年持續朝五大事業體打拚，有信心本業營運將更上一層樓，尤其是轉投資的越南紡織廠，營運成果肯定「今年比去年好」。

過去兩年都戶外舉行股東常會的南紡，今年則恢復過去在臺南市育樂中心舉行，儘管今天一直間斷性的雷陣雨，南紡股東會在不到一小時內，完成各種財務報告表決，以及新任董事改選。該股東常會由南紡集團總裁侯博明主持，首先他感謝由總經理王立範帶領的經營團隊，在過去一年的努力打拚，創造近十年來，最佳的獲利成果。

侯博明指出，去年度獲利達29億元，董事會決議每股分配0.8元現金股利。他說，南紡是家創立已六十年的公司，今年營運仍將一如往年地，秉持過去「穩健」經營模式邁進，並積極朝五大事業體全力衝刺。

一、在紡織本業的重鎮「越南廠」，去年受到疫情影響，被迫封廠三個月的生產，如今，隨著當地疫情已轉好，經營團隊十分有信心，今年的營業成果，一定比去年來得理想。

二、在台灣的化纖廠的產銷方面，不斷朝更精緻化產品專研，不斷汰舊換新，朝更新自動化設備邁進。

三、龐大的土地是南紡最大資產，扣除正營運中的南紡購物中心基地7甲土地已開發用地之外，在仁德、新市等地，尚有74甲的廠房用地，可供陸續開發。受惠南市土地在近幾年不斷上漲，這些土地的價值也不斷上揚。

四、南紡購物中心是南紡踏入流通服務事業的處女秀，南紡是發跡台南的公司，未來仍將在該產業中，扮演持續招商各種產品進駐台南，並提供工作機會等，回饋地方鄉親的角色。

五、轉投資事業方面，轉投資的南帝化工，過去兩年營運大好，挹注南紡母公司相當多的獲利，今年營運雖恢復原有水準，仍是南紡集團「金雞母」，而其轉投資的南美特科技，也是深具發展潛力的公司，再加上，南紡本身公司也不斷致力轉投資事業，因此，未來將結合三家公司的各自擁有的專業實力，積極朝「材料化學」領域大步邁進。

南紡第26屆董事任期將於111年6月19日屆滿，今日改選新董事，任期將從111年5月27日起至114年5月26日止。新當選的董事為侯博明、侯博裕、吳曾昭美、吳亮宏、侯博義、莊英志、莊昀達、吳中和、顏政雄、陳鴻模、侯文騰、何京樺、張宜真、侯智升、侯智元、鄭麗玲、聶澎齡、邱玟惠、蔡宗益、何威德等二十名。