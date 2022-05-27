農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，近期向行政院提出「限制家戶廚餘直接進入養豬場」的短、中、長期策略，引起廚餘養豬協會反彈，盼農委會及環保署能考量豬農心聲，依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，設定期程逐步推動。

屏東廚餘飼養畜禽協會理事長方志源表示，一旦非洲豬瘟危害到本土豬產業，他們財產也將一夕消失，因此他們比誰都重視。過去也已配合政府要求設置蒸煮場、依照SOP處理廚餘後才餵養豬隻，而未來若限制「家戶廚餘」直接進場，政府應該要先提出配套措施，尤其希望請農委會輔導場外蒸煮場的設置，如此才能創造政府、業者、環保三方共贏。

台中廚餘養豬協會前理事長朱家慶說，3年前就已開始爭取設置蒸煮中心，但目前最大的問題是沒有相關規範而難以建置，因此希望主管部會能盡速有明確的辦法來輔導他們設置蒸煮中心。

立委鍾佳濱則說，限制家戶廚於直接進場係考量風險程度而應依需求量分流、分區執行。例如餐廳、學校收取的事業廚餘，因為來源單純、過程易追蹤、風險程度相對低，經過養豬場內的設施蒸煮，就能有一定程度的把關；但家戶廚餘因為相對來源複雜、路程上有許多不確定因素，「廚餘運送車就像蜜蜂授粉，在不同花叢中飛舞，就容易沾染病毒、帶動傳播」，因此必須讓蒸煮場與養豬場隔開，才能降低病毒傳播可能、增加家戶廚餘養豬的安全性。

鍾佳濱指出，過去目前全台共有415場具再利用檢核養豬場，其中360場兼收家戶與事業廚餘，但有55場僅收家戶廚餘。未來隨農委會限制家戶廚餘直接進入養豬場，場外集中蒸煮場又尚未備妥的情況下，他擔心不僅養豬業者將出需求缺口，廚餘也可能因無處去而有亂傾倒的狀況發生。

鍾佳濱認為，用地取得也是難以推動場外集中蒸煮場的重要原因，但來源不外乎是覓地新設場、原豬場轉作專門蒸煮場或運用空豬場改建等三種方式，關鍵在於農委會是否積極協助用地取得、調適相關法規。

農委會副主委黃金城表示，依據目前國際情勢、海關狀況，家庭廚餘是非洲豬瘟目前風險最高的傳播途徑，但並未禁止家戶廚餘養豬，而是限制直接進入養豬場蒸煮，只要能在場外有場所、經過蒸煮後送至養豬場。他也承諾，只要找到適當的場地、地點，未來農委會畜牧處會盡最大的力量，輔導、協助農友設立場外蒸煮場與建置設備。

環保署副署長沈志修表示，過去稽查結果農民都有兆SOP蒸煮，全國民眾可以安心，基於風險農委會專業評估、採取適當措施，輔導設置場外蒸煮中心前，落實蒸煮、行文加強稽查，全力配合。廚餘量一天約為1500公噸，其中家戶450公噸，其他為事業、下腳料等，若能轉型成功就不會造成農民問題。