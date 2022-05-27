行政院近日宣布，過去疫情期間針對減班休息的勞工所推出的「充電再出發訓練」、「安心就業」、「安心即時上工」三大計畫，以及針對青年就業的奬勵，均將延長至明年6月底，但安心就業計畫中限定每個減班休息（無薪假）的勞工，最多只能請領24個月，因此若超過上限仍只能申請充電再出發計畫。

依安心就業計畫規定「按實施減班休息日前6個月內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險6個月平均月投保薪資，與申請補貼當月之協議薪資計算差額後，最高每月補貼1萬1000元」，但最長僅能申請24個月。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，目前還沒有規劃延長24個的限制，因此若減班休息的勞工領取超過24個月，若持續實施減班休息，那就可以改申請「充電再出發計畫」。

充電再出發計畫為「勞工參加訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時168元發給，但補助時數不得超過每月與受僱事業單位約定減少工時數，且每月最高為144小時，參訓勞工每月最高可領到2萬4192元的訓練津貼。」

至於外界關心的青年就業獎勵計劃、青年尋職津貼、僱用獎勵、就業獎勵等相關計劃，陳世昌說，大約6月中旬才會定案。