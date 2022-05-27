跌破4！主計總處下修今年經濟預測至3.91％ 16:322022/05/27 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 跌破4！主計總處 下修今年經濟預測至3.91％。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處預測2022年經濟成長3.91％，較今年2月預測4.42％下修0.51個百分點，外界推測與烏俄戰爭推升通膨、中國大陸封控衝擊供應鏈、本土疫情影響內需等有關。 美國Q1經濟較初值更差 GDP下修至-1.5％ 美GDP下修至-1.5 美股早盤開高 道指漲逾300點 美國首季經濟縮幅擴大 升息預期下滑 #下修 #經濟 #主計總處 #經濟預測 #主計總處預測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 主計總處調查 今年33％企業會調薪 04:102022/05/27 財經要聞 《國際經濟》腰斬 IIF大砍今年全球GDP成長預測至2.3% 12:282022/05/26 財經 疫情嚴峻 5月失業率估攀升 04:102022/05/24 財經焦點 4月失業率微降3.62％ 數字尚未反應疫情升溫狀況 16:572022/05/23 財經 《國際產業》下修全年財測 思科盤後重挫13% 11:182022/05/19 財經 創新高！台東＋911逾4成因快篩陽即確診 兒童BNT 26日開打 16:472022/05/24 生活 人事異動站 5月13日至5月19日 04:102022/05/22 專題周報 廠商看衰下半年景氣 GDP拚保4 04:102022/05/26 財經焦點 廣告不實！康承建設花蓮市「富利站前」，罰30萬 17:192022/05/25 區域情報-其他 疫情影響 上半年服務業職缺率創九年最低 21:422022/05/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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