主計總處預測2022年經濟成長3.91％，較今年2月預測4.42％下修0.51個百分點，外界推測與烏俄戰爭推升通膨、中國大陸封控衝擊供應鏈、本土疫情影響內需等有關。

美國Q1經濟較初值更差 GDP下修至-1.5％
美GDP下修至-1.5 美股早盤開高 道指漲逾300點
美國首季經濟縮幅擴大 升息預期下滑
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