在大陸科技巨頭業績強勁及美中關係氣氛和緩下，周五港股收盤衝高。另外聯準會公布溫和的會議紀要，也讓投資者感到欣慰。

周五香港恆生指數收漲581.16點或2.89%，為20697.36點。國企股(H股)升205.17點或2.98%，為7082.38點。

在阿里巴巴和百度優於預期業績激勵，科技指數大漲3.8%。

阿里巴巴升12.2%，報91港元；在截至三月底的上一財年，阿里營收增加19%，阿里雲業務13年來首次實現獲利。

百度漲14.3%，報132.2港元；百度公布上季營收年增1%，淨利下滑10%，但優於市場預期。

美國國務卿布林肯周四表示，美國不會阻止大陸發展經濟，但希望對方遵守國際規則。一些投資者認為，布林肯的言論對雙邊關係有利。

在零售公司強勁業績，和聯準會激進升息的擔憂消退後，美股周四大漲。

在港股方面，瑞信下調聯想目標價，從8.7降為8港元，認為個人電腦業務短期疲軟；聯想仍上漲3.2%，報7.5港元。