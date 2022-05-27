三昧堂志工成員土法煉鋼拍電影圓夢，布袋戲電影《柔琴似水II》28日在嘉縣表演藝術中心首映。（三昧堂提供／張亦惠嘉縣傳真）

以精工戲偶著名的「三昧堂」是嘉義地區知名藝文團體，2017年志工成員開始拍攝首部布袋戲電影《三昧創世錄》大獲好評，去年拍攝的《柔琴似水II》28日在嘉縣表演藝術中心首映。

《柔琴似水II》布袋戲電影導演陳有豐表示，此次拍攝最困難的地方，在於大多數的場景在表藝中心芙蕖廳搭棚拍攝，因為這場地是公共場所，三昧堂志工也只有每周末可以來嘉義拍電影，所以片場無法拍完就放著，要花3個半小時搭台，拍完戲還要再花3個小時拆台並清潔還原場地。

三昧堂總監嚴仁鴻指出，因為三昧堂沒有營利也連年虧損，沒有錢能在各地戲院上映，所以首映也不售票，讓大家來表藝中心看眾人的心血結晶，除此之外，首映現場有柔琴似水電影的片場本尊，可供民眾拍攝。

嚴仁鴻說，2017年三昧堂在沒有任何金援的情況下開始拍攝布袋戲電影《三昧創世錄》，所有的設備都是向志工和朋友們商借而來，拍攝方式也都是土法煉鋼，成員們犧牲自己的假日時間一起拍電影，花了一年半的時間完成，2019年開始在嘉義縣表演藝術中心拍攝「柔琴似水」電影，每周末拍片現場開放民眾免費參觀，帶動人潮進入表演藝術中心。

三昧堂的電影幾乎全程在嘉義縣表演藝術中心拍攝，充分運用中心的各個優美風景，一方面將劇場演出以電影形式在大螢幕呈現，一方面透過幕後花絮，介紹影片中各個景點，達到置入行銷嘉義文化觀光的目的。嚴仁鴻笑說，表藝中心目前已是嘉義縣的熱門文化觀光景點，戶外風景也是各大攝影社團的朝聖祕境。