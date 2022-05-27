處理器大廠美商超微（AMD）與微軟延續在雲端方面的合作，微軟宣布採用AMD Instinct MI200加速器運行大規模AI訓練工作負載。此外，微軟亦宣布與PyTorch Core團隊以及AMD資料中心軟體團隊密切合作，為在Microsoft Azure運行PyTorch的客戶著手優化效能與開發者體驗，確保開發者的PyTorch專案能發揮AMD Instinct加速器的效能與各項功能。

AMD資料中心與加速處理全球副總裁Brad McCredie表示，AMD Instinct MI200加速器為客戶提供頂尖AI與HPC效能，運行全球最快的超級電腦系統，開拓科學探索的疆界。我們與微軟合作在雲端環境實現大規模AI訓練與推理，不僅顯示兩家公司廣泛的技術合作，更凸顯AMD Instinct MI200加速器的效能，將協助客戶因應AI工作負載持續攀升的需求。

微軟Azure AI全球副總裁Eric Boyd表示，我們很自豪能夠與AMD聯手延續我們在創新方面的長期承諾，讓Azure成為首個部署AMD Instinct MI200加速器叢集系統執行大規模AI訓練的公有雲。我們已運用自己的AI工作負載測試MI200，體驗到它的卓越效能，我們期盼能持續和AMD合作，為客戶提供更多效能、選擇以及靈活性，因應各方面的AI需求。

除了AMD Instinct MI200加速器以外，Microsoft Azure使用的其他AMD產品包括近期發布的Azure HBv3虛擬機器，搭載採用AMD 3D V-Cache技術的AMD第3代EPYC處理器，以及用於機密運算、通用工作負載、記憶體界限工作負載、視覺工作負載等眾多其他實例。