本土疫情居高不下，政府部會人士確診案例愈來愈多，今(28)日傳出國教署長彭富源確診，教育部也證實為真，而教育部長潘文忠等一級主管則未受影響。

教育部說明，彭富源在27日因出現不適症狀，進行快篩後，呈現陽性反應。經視訊看診確認後取藥，因屬輕症，依據指揮中心規定在家進行居家隔離。

至於平日辦公，教育部強調，彭富源均有落實戴口罩，辦公環境也定期進行清消，教育部長潘文忠等一級主管均未受影響。