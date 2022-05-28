手工藝創作者許毓珊做蘿莉塔裝扮跑市集，展現異鄉服飾風情。（廖素慧攝）

嘉義市文化局28日舉辦異鄉文化市集，展售異國風情的服飾、美食及在地小農產品，台越二代詹韻婷特地穿越南傳統國服，展現出自信，手工藝創作者許毓珊打扮歐風蘿莉塔，彷彿動漫裡走出來的美少女，非常亮眼吸睛。

嘉義市文化局表示，服裝、食物都是文化的載體，多元文化市集自3月開始舉辦4場次異國文化活動，5月28、29日「異鄉服飾周」有泰國、印尼、越南、中國大陸等各國族的特色服飾走秀及美食，也有在地小農產品、手工藝品等，融合及分享在地文化與新住民文化。

就讀國立暨南國際大學的詹韻婷，父親在台灣人、母親是越南人，她在嘉義出生成長，每次回越南外婆家就對越南有更多認識及感情，念大學就選讀了東南亞學系，致力推展越南文化，這次市集她特地穿越南傳統國服走秀，洋溢自信，還分享越南飲食故事。

8年級許毓珊是手作金屬線編飾的街頭藝人，她是土生土長嘉義人，她全身做歐洲風尚的蘿莉塔（Lolita）打扮，宛如是動漫裡的宮廷風格美少女，熱情與逛市集的人分享蘿莉塔相關資訊。

許毓珊說，蘿莉塔屬於日本少女風格文化的一種，因為服裝款式、色系、配件等不同而有日系、歐風、古典等多種風格，她做手工編飾、蝴蝶結、頭飾等飾品，擁有街頭藝人證照。

許毓珊常南來北往跑文創市集，每次擺攤都全套蘿莉塔裝扮，出門之前大約花2小時打扮，她說，蘿莉塔在雲嘉地區的市集較不常見，還是會被異樣眼光看待，她已經習慣了，且樂意向更多人分享蘿莉塔的異鄉文化。