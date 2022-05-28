不少人認為，結婚不一定幸福，因為步入婚姻後會發現，丈夫婚前婚後判若兩人，原本對妻子寵愛有加，但結婚後卻對伴侶不理不睬，但有的生肖女卻非常有一套，為了家庭付出一切，獲得丈夫賞識與寵愛。《搜狐網》近日分享3個被捧在手心的生肖女，婚後受到丈夫寵愛，既不缺錢也不缺愛，家庭過得非常幸福。

1.生肖兔

屬兔女個性溫和又善良，她們非常注意細節，很快就能發現別人需要什麼，在感情中也是如此，總是能說出伴侶想聽的話，完成對方的願望，因此深受另一半喜愛，把她們捧在手心，就算雙方發生爭執，屬兔女也絕不會板著一張臉，會放軟姿態「撒嬌」，讓彼此能夠進一步溝通，丈夫也會努力賺錢，盡可能滿足屬兔女的要求，感情生活很幸福。

2.生肖馬

屬馬女結婚以後，會把家庭擺在第一位，雖然在婚姻裡付出比別人多，但她們卻樂在其中，對她們而言，家人才是最重要的，屬馬女會把家裡打理得井然有序，讓丈夫在外工作不用擔心家務，屬馬女的付出讓丈夫非常感動，因此賺到錢後會將錢交給妻子管理，基本上生活過得衣食無憂，而且孩子也遺傳到母親的優點，努力學習，比其他孩子聰明。

3生肖蛇

屬蛇女擁有貴族的氣質，平時雖然話不多，但與她們熟識後，會發現屬蛇女只是性格較靦腆，屬於悶騷的類型，她們重情重義，非常關心自己在乎的人，對於婚姻與家庭也是如此，因此會不顧一切為家人付出，而她們也會獲得回報，受到丈夫寵愛、孩子敬愛，可說是完全不缺愛，在家中地位非常重要。