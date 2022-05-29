緯穎(6669)將在31日舉行股東會，從技術面來看，緯穎走勢偏弱，股價連續4根周線黑K，連續15個交易日股價跌破月線和季線，上周股價也一度跌破800元大關；籌碼面千張大戶持股比60%，內部人高持股約41%。

緯穎110度合併營業收入為新台幣1926億元，較前一年度增加3.05%；稅後淨利為86億元，較前一年度增加0.44%，創歷史新高。受物價通膨及新台幣升值影響，毛利率、營益率、稅後淨利率分別年減0.1個百分點至8.1%、5.9%、4.5%，每股盈餘為新台幣49.46元，創歷史新高。在永續發展方面，緯穎也在110年3月設置「企業永續發展委員會」並訂定相關組織規程。

緯穎也訂定4大營運方針：

一、多元化全球佈局：緯穎馬來西亞廠已於110年底動土，預計於112年完工，另外亦規畫在未來兩三年持續擴展全球據點，以達到目前五到六倍的自有產能規模，維持營運穩定及彈性並分散風險。

二、持續深數位轉型：緯穎預計將自有工廠導入智慧製造技術，成為智慧工廠，持續積極投入建構全員數位化的能力與文化，透過舉辦黑客松(Hackathon)與數位嘉年華(Digital Festival)等活動，鼓勵同仁廣泛應用相關技術，員工創意自建RPA(機器人流程自動化)提升工作效率。

三、企業永續經營：打造綠色工廠，積極使用再生能源，持續推動Ocean Hugs海洋環境與生態共好計畫，善用資源保護環境，並強化與利害關係人之溝通，以人為本並提供員工安全健康的工作環境以及符合主管機關對於公司治理的藍圖。