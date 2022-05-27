三商壽(2867)今天召開法說會，公布2021年底隱含價值(Embedded Value, EV)為1,021.4億元，較前一年度1,232.3億元減少210.9億元，每股隱含價值38.3元。三商壽指出，隱含價值減少的主要原因是受長天期無風險利率與風險利差同步下降，以及依主管機關規畫強化利率風險資本計提的影響所致。

不過，今年5月台灣央行已升息1碼，美國聯準會已升息3碼，美國10年期公債殖利率亦從去年底約1.5％上升至近3％，市場預期主要央行將持續升息。若參考敏感度分析，假設計算EV投報率上升1碼，該公司去年底隱含價值將提升至1,320.4億元，每股隱含價值可達49.5元。

今年第一季三商壽新契約保費收入較去年同期大幅增加21％，表現亮眼，第一季初年度保費在壽險業的佔率3.35％，較去年同期提升0.67％，美元傳統壽險與投資型商品新契約保費收入皆有顯著成長，第一季淨值為396億元，總資產達1.4兆元，較去年底成長2.9％，截至3月底平均負債成本率為3.42％，已較去年同期下降4 bps，若國內外殖利率持續上揚，預期新錢投資收益率可望穩定增加，有助未來投資報酬率的提升。

展望未來，為提高死差益及費差益，以利於接軌IFRS17，促進財務穩健，三商壽今年首季推出健康定期險、傷害定期險、終身長照險等保障型商品，該公司將持續完善商品線與推動業務部隊成為保障型與投資型商品專家。因應新冠疫情後的全球經濟變化，三商壽除了加強資產配置、強化投資績效以優化財務結構外，亦將持續深耕保障型及投資型商品，增加公司隱含價值。