俄烏戰事不停，美國聯準會（Fed）升息未止，產業分析師認為，全球消費市場需求降溫，電視面板已近賠錢出售壓力點，資訊電子面板雖然獲利，但跌價趨勢難變，廠商減產已勢在必行。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益接受中央社電訪表示，部分尺寸電視面板5月跌破現金成本，6月不排除全面跌破現金成本，造成電視面板出現賠錢銷售的局面。

但他指出，目前筆記型電腦、液晶顯示器（Monitor）面板雖然價格掉很多，卻仍在現金成本以上，所以這兩類資訊電子（IT）面板仍有獲利，且台廠友達、群創也應可維持獲利。

謝勤益解釋，台廠電視面板占營收比重已大幅下降，所以可避開虧損的情況。友達資訊電子產品面板（IT）占55%、電視占20%、其它包括中小尺寸、車用、公共顯示、工業等用途占25%；群創IT面板占45%、電視面板占30%、其他占25%。

不過，他坦言，5、6月資訊電子產品面板降價壓力很大，仍會侵蝕面板廠獲利能力。

他強調，電視面板跌到現金成本後，第3季中國面板廠將開始明顯調降產能利用率，但預期第3季還是有價格下跌壓力；直到第4季在價格已破低點，且加上外部因素干擾減弱情況下，預計下游整機廠會逐漸加單，降價壓力在第4季可望緩解。

他說，中國面板廠調降8.5代、10.5代面板產能利用率，成為第3季面板價格跌幅縮小的主因；而整機廠重新補貨則是第4季價格回穩的因素。

他分析，彩晶以中小尺寸面板為主，與友達、群創產品不同，所以面對降價的狀況也不一樣；在承受面板供過於求壓力外，又遭遇有機發光二體（OLED）面板的市場排擠效應衝擊。但因彩晶生產規模較小，且產品屬於特殊產品，也有機會避開市場壓力。

國際數據資訊公司（IDC）資深產業分析師陳建助接受電訪指出，近期面板市場需求持續不振，供給偏多，部分尺寸電視面板已跌破現金成本，接下來有續跌壓力，甚至逼近材料成本，不排除電視面板將可能賠錢出貨。

陳建助分析，液晶顯示器、筆電等資訊電子產品面板價格持續下挫，甚至可能跌到年底，但預期仍不會跌破現金成本。

他指出，若面板需求持續不理想，不排除有部分廠商關閉工廠或減產。韓國三星顯示器一旦關閉8代線，則液晶面板產線將全面停產；樂金顯示器也有關閉5代線計畫，而大部分的面板廠面臨這一波供過於求壓力，多採取減產因應。

他認為，除了供給過剩之外，市場需求不振才是面板價格續跌的重要原因。俄烏戰事引發通膨壓力，而美國聯準會（Fed）不斷升息來面對通膨壓力，也帶動美元升值，美國以外的國家在貨幣貶值情況下，購買進口產品能力下降，也影響購買電視、筆電等產品的意願。

換個角度來解釋面板供過於求，他說，中國封城影響貨運，已持續很久的海上船運不順、塞港問題，再加上庫存壓力，造成電視、筆電整機也無法順利出貨，連帶使上游面板需求降低。

他直言，面板廠減產已勢在必行，但友達的昆山6代低溫多晶矽面板廠，卻因去年已敲定資本支出，擴充新產能如箭在弦上、不得不發；不過因新增月產能僅8000至1萬片，加上產品具有特殊性，應不至於有太大的供過於求壓力。至於后里新廠計畫，因採取何種世代、何種技術都未拍板定案，且預定2025年才量產，尚不至於在目前市場供過於求情況下再添新的壓力。

整體而言，產業分析師認為，電視面板在6月可能因跌價出現賠錢銷售局面，但資訊電子產品應用面板即便跌價，卻仍可獲利；第3季電視面板價格跌幅可能因面板廠減產而縮小，第4季除延續第3季時調降產能利用率帶來的效果外，又有整機廠重新補貨帶動需求，電視面板跌勢有機會緩和。