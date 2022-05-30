烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，頓巴斯地區最大城北頓內茨克已成為俄軍「主要目標」。他也罕見宣布，開除哈爾科夫的一名高階安全官員。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過電視演說表示：「由於俄軍持續砲轟北頓內茨克（Sievierodonetsk），當地重要基礎設施全毀…該市超過2/3的住宅也遭到破壞。」

澤倫斯基強調：「奪取北頓內茨克是（俄羅斯）佔領部隊的主要目標。」

澤倫斯基今天稍早前往備受戰火蹂躪的東北部哈爾科夫州（Kharkiv）慰勞前線官兵，隨後他罕見宣布開除當地的1名高階安全官員。

澤倫斯基說，該名官員「因為在全面開戰的最初幾天沒有努力保衛這座城市，只想到自己」而遭解職，且儘管其他人「非常有效」且努力地工作，但這名官員卻沒有這樣做。

法新社報導，澤倫斯基並未透露遭解職者的姓名，但烏國媒體報導，該名官員正是國家安全局哈爾科夫分部領導人杜丁（Roman Dudin）。（譯者：施施）1110530