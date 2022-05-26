聯準會（Fed）公布5月初的會議紀錄顯示，為了盡快壓低過高的通膨，Fed有必要在接下來兩次例會（6、7月）都升息2碼，決策官員甚至討論到為達對抗通膨的目標，不排除犧牲部分經濟成長的可能性，意即可能多次升息2碼。

Fed月初的例會決議升息2碼，創22年來最大升幅，將基準利率調高至0.75％至1％的區間，決策委員會同時決議6月開始啟動縮減近9兆美元的資產負債表。

根據會議紀錄指出，大多數官員認為6、7月例會有必要都再升息2碼，俾以壓低爆表的通膨。決策官員也就將利率升高至刻意拉低經濟成長的可能性進行討論，官員「認同或許有可能必需採取限縮性貨幣政策立場」。

金融市場目前預估今年底前聯邦基金利率將升至2.5％到2.75％之間，此一水位被許多決策官員視為中性水位。不過，根據會議紀錄顯示，決策委員會準備要將基準利率升至超過中性水位。

會議紀錄指出，「所有決策官員再次確認採取必要措施以恢復物價穩定的決心，並同意委員會必需藉由調高聯邦基金利率目標區間與縮減資產負債表，迅速將貨幣政策立場往中性地帶邁進。」

有一些官員已表態若通膨居高不下，9月例會應該升2碼。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)日前表示，「我要看到連續幾個月滑落後，我才會認定通膨已經觸頂，假如通膨未放緩，那或許就必需快速升息。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）早已呼籲Fed今年底前將利率升至約3.5％，等於接下來每次例會都需升息2碼。

Fed主席鮑爾立場也偏鷹，他上周接受華爾街日報專訪時指出，「我們必需看到通膨明顯下滑，在此之前，我們都會持續升息。」鮑爾並表示，今年第四季時利率可能會貼近中性水位，但並不保證Fed會暫停升息。