文化內容策進院（文策院）於今30日舉行第一、二屆董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨將與第一屆董事長丁曉菁交接，並由文化部長李永得擔任監交人，並頒發第二屆董監事聘函。

李永得表示，很感謝丁曉菁過去在文策院辛苦的努力和貢獻，「也謝謝新任董監事，謝謝你們願意承擔，大家一起努力，未來包括影視音、文創產業、時尚，投融資等，文策院是最重要最前鋒的部隊，一定要發揮更大的功能。」

與會者還包括經濟部次長林全能、經濟部工業局長呂正華、文化部影視及流行音樂產業局長徐宜君、國家通訊傳播委員會電臺與內容事務處副處長林慧玲、臺灣菸酒公司副總經理廖志堅、音樂製作人陳珊妮、國際藝評人協會台灣分會理事謝佩霓、財團法人台灣人工智慧發展基金會董事長杜奕瑾、科文双融投資顧問公司暨文化科技發展聯盟執行長黃宛華、美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事黃時中、NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿、第一金控董事長邱月琴，及文策院院長李明哲、副院長張文櫻、盧俊偉等。