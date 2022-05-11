資深策展人吳牧青日前在個人臉書發表個人聲明，以「文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？」為題，對文化部長提出控訴，並在今日召開記者會說明。對此，文化部長李永得首度提出三點公開回應，他表示他不會因為對誰評價不高就要求補助要拿掉誰的名字，他不會做這種事情。

李永得表示，他對吳牧青評價不高，「他對我的評價也不高，但我不會因為這個樣子來威脅說哪個團隊如果有他我就不補助，也不會補助他之後他的名字一定要除掉，我一向是不做這種事情的。」

李永得表示，可以從同仁簽過的公文裡面可以證明這一點，「公文裡面在第一頁，就註明這整個案子參與共同製作影像團隊，其中就有吳牧青的名字，我照樣批可，這個過程是經過我們同仁評估之後所建議的。」

其次，李永得認為，吳牧青對他提出訴，但沒有事先球鄭，「為什麼不事先做求證工作，這非常簡單，可以打通電話到我辦公室，提出需求，就知道有沒有這樣的事情，這是一個文字工作者的基本訓練，要事先求證，但這麼大的一個控訴對我也是非常不公平。」

李永得表示，事件非常單純，藝術家謝春德有一個台北表演藝術中心的委託創作，「北藝中心給他600萬，最後他因為邀集非常多大概二、三十位藝術家共同創作，最後成本大概需要2000萬左右，不足的部分他來拜會文化部，希望文化部能夠予以協助，這個經過我們同仁評估，因為有三、四十位藝術家共同創作，所以非常符合我們積極性紓困的相關規定，所以請同仁評估，最後核定予以補助一部分，但是沒有全部，但是他金額也很大超出我們能力範圍，我們盡最大的能力。」