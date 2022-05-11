策展人吳牧青近日於臉書踢爆，文化部長李永得以預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字，而北藝中心也放任壓迫，將工作權與著作姓名權置若罔顧，經媒體揭露後，文化部卻仍否認。在野黨今偕同吳牧青等人召開記者會，並公開相關錄音檔，要求文化部應該就這件事情給予適當的處理。

在野黨今召開「文化部長以預算支持權，行審批迫害」記者會，吳牧青在現場拿出多張截圖，並且播放事件相關錄音檔。長達十分鐘的錄音檔內容中，揭露謝春德於 3 月 2 日緊急找他約談的對話內容，清楚展現了謝春德如何轉述李永得以預算支持為籌碼，要求團隊拿掉重要協作者的名字。

吳牧青也進一步回應謝春德自述「遭吳牧青設局」的指控，表示真正遭設局的是他自己，而他只是為了要保障自己的權益，因此去進行蒐證而已。吳牧青也無奈的提到，聽到謝春德這樣的回覆，他其實也感到相當難過，回想 2019 年底最初的製作團隊只有三個人，其中就包含他和謝春德。吳牧青更秀出多張工作群組的截圖，澄清他當初確實有參與長期製作，更納悶地指出，作為被構陷的被害者，他居然還要耗費這麼多時間去證明他有工作的事實，讓他感到非常荒謬。

台灣文化政策研究學會理事長吳介祥指出，藝術圈曾經是一個必須用言論和表達及創造性來監視、檢查、監督國家和政策的團體，然而現在90％的藝術圈可能都在依賴紓困，誰還敢來支持一個媒體對於文化部的監督呢？

吳介祥舉例，韓國前總理朴槿惠 2015 年被調查時，發現他們的文化部長列了一份9000多人的黑名單，把所有曾批評過政府的藝文界人士列為黑名單，再用記者去撰寫他們創作的負評，來作為刪減預算的藉口。朴槿惠現在在坐牢，這位文化部長現在也被判刑兩年。吳介祥強調，文化部不但要對它們要求媒體道歉這件事道歉，也有責任對於吳牧清的事件說明他們到底做了什麼。

台北藝術產經研究室執行長柯人鳳表示，藝術圈相關的團體對於工作權的保障的支持度，還有自我的寒蟬效應，都讓她感到十分訝異。她也呼籲，產業界相關的藝文團體，包括藝術者創業公會，都應該要為了這樣的議題，為了文化藝術工作者及行政人員的勞動權發聲，一起改善這樣的就業環境。

時代力量立委邱顯智表示，如果方才所提供的錄音的內容屬實，李永得部長的行為已經超過部長應有的紅線。他批評，部長藉由決定補助案核准的職權，要求民間單位必須跟特定人或不跟特定人合作，甚至要求把名字從作品中拿掉，就是濫用職權。立委王婉諭表示，文化部面對這樣的指控，部長應該親自出面說明清楚，因為這不只是攸關李永得部長和陳郁秀董事長的個人名譽，也代表著國家的文化最高指導機構，是怎麼樣來對待藝文工作者。