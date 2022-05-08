美國前總統川普時期的國防部長馬克•艾斯培（Mark Esper）下星期將出版自己的回憶錄，詳細介紹他在川普政府時期的經歷。書中提到川普曾經提到一個奇特建議：能否「用愛國者飛彈轟炸墨西哥的製藥實驗室(應為毒品實驗室之意)，然後對外否認」。

艾斯培的新書叫做《神聖誓言》(A Sacred Oath)，將於5月10日出版。據紐約時報的報導，其中一篇軼事提到，川普詢問軍方「是否有可能向墨西哥發動飛彈襲擊，瞄準他們的藥物實驗室和其他壟斷行業(Cartel)」，這個建議至少提到2次。

《泰晤士報》報導，川普當時說：「我們可以悄悄發射一些愛國者飛彈(MIM-104 Patriot)，摧毀實驗室，沒有人會知道是我們幹的。」

艾斯培的新書提到，川普設想用愛國者飛彈轟炸墨西哥藥物工廠，但愛國者飛彈的本業是打天空的目標，拿來轟炸地點，可能還真沒人思考過。(圖/雷神公司)

艾斯培表示，川普已經想好否認的說詞「他們(指墨西哥)無法控制自己的國家」，意思是一切與美國無關。

愛國者飛彈是一種防空系統，功能是擊落飛機、短程彈道飛彈和巡航導彈，如果改成攻擊地面目標時，它們的表現如何尚不清楚。我們並不知道川普瞭不瞭解愛國者飛彈的實際功能，他到底是隨口說的，還是深思熟慮下的看法。

艾斯培從2019年7月起擔任國防部長，直到2020年11月9日被川普解僱。他是川普時期最後一位獲得參議院表決通過的國防部長。

據Axios 報導，五角大樓對艾斯塔的書進行「準確性審查」，包括他提到的人事消息，近36個四星將軍、高級文職人員，和一些內閣成員的來往，都有進行真實性審查。」