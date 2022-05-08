美國前總統川普時期的國防部長馬克•艾斯培（Mark Esper）下星期將出版自己的回憶錄，詳細介紹他在川普政府時期的經歷。書中提到川普曾經提到一個奇特建議：能否「用愛國者飛彈轟炸墨西哥的製藥實驗室(應為毒品實驗室之意)，然後對外否認」。
艾斯培的新書叫做《神聖誓言》(A Sacred Oath)，將於5月10日出版。據紐約時報的報導，其中一篇軼事提到，川普詢問軍方「是否有可能向墨西哥發動飛彈襲擊，瞄準他們的藥物實驗室和其他壟斷行業(Cartel)」，這個建議至少提到2次。
《泰晤士報》報導，川普當時說：「我們可以悄悄發射一些愛國者飛彈(MIM-104 Patriot)，摧毀實驗室，沒有人會知道是我們幹的。」
艾斯培表示，川普已經想好否認的說詞「他們(指墨西哥)無法控制自己的國家」，意思是一切與美國無關。
愛國者飛彈是一種防空系統，功能是擊落飛機、短程彈道飛彈和巡航導彈，如果改成攻擊地面目標時，它們的表現如何尚不清楚。我們並不知道川普瞭不瞭解愛國者飛彈的實際功能，他到底是隨口說的，還是深思熟慮下的看法。
艾斯培從2019年7月起擔任國防部長，直到2020年11月9日被川普解僱。他是川普時期最後一位獲得參議院表決通過的國防部長。
據Axios 報導，五角大樓對艾斯塔的書進行「準確性審查」，包括他提到的人事消息，近36個四星將軍、高級文職人員，和一些內閣成員的來往，都有進行真實性審查。」
文章來源：Trump wanted to ‘shoot missiles into Mexico’ to target drug labs, says former defense secretary
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。