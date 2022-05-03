前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在今天披露的書摘中爆料，前總統川普2020年看到白宮外聚集大批示威者相當憤怒，竟對當時擔任防長的他說：「你就不能開槍打他們嗎？」

艾斯培寫道，他當時在橢圓形辦公室（Oval Office）裡坐著，「總統面紅耳赤，大聲抱怨華府有示威」，抗議警察殺害一名非裔男子。

美國新聞網站Axios引述預先披露的艾斯培回憶錄報導，川普當時表示：「你就不能開槍打他們嗎？就瞄準腿還是什麼的？」

那場示威是全美抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月遭明尼蘇達州員警壓頸致死後，全國爆發的抗議活動之一，示威者和安全部隊爆發衝突，過程相當暴力。

艾斯培的說法，似乎證實了先前報導指川普主張軍隊應該介入，鎮壓國內民眾騷亂的說法。

記者班德（Michael Bender）在先前的著作中引述消息人士說，美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）和川普曾因動用軍方一事爭吵，因為川普要求更強硬的回應。

根據班德書中說法，川普說：「打他們的腿，或是腳…對他們狠一點！」

美國公園警察（US Park Police）與國民兵（National Guard）動用催淚瓦斯和閃光彈驅離白宮外的示威群眾，艾斯培當時公開表示反對援引暴亂法（Insurrection Act），這是一條有200年歷史但鮮少動用的法律，允許軍隊在美國境內部署。據說艾斯培因此惹惱川普，以致2020年11月遭解職。

Axios報導，艾斯培的新書將在5月10日出版。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110503