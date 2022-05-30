據統計，5月以來台灣金管會證期局核備的996檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.77%，其中，714檔股票型基金平均下跌2.21%，265檔債券型基金平均下跌0.7%。

國內核備之主要產業型基金績效，今年以來表現最好的三大類，分別為:能源、天然資源和公用事業。而國內核備之股票型基金績效，以拉丁美洲股票型表現最佳。

富蘭克林證券投顧表示，今年來干擾市場的通膨、景氣和聯準會緊縮利空鈍化，激勵美國股市近週出現報復性反彈，然而，聯準會六月起將正式展開縮表，應回歸基本面選股(債)策略，建議投資人樂觀中仍應抱持風險意識，並可趁本波反彈調整配置，留意四大方向，打造多元配置、攻守兼備的投資組合。

(1)高品質股(債)：面臨聯準會六月和七月預估將各升息兩碼，六月開始縮表的資金緊縮環境，將凸顯價值型高股利股票、基礎建設和公用事業股票的優勢，建議可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者搭配操作天然資源產業型基金；(2)長線創新產業：歷經今年以來劇烈修正，部分科技和生技股已出現股價被錯殺的情況，維持科技和生技股票型基金定期定額策略；(3)美元投資級債：隨著各類債券殖利率彈升，評價面吸引力浮現，首選以美元計價投資級債為多且可受惠高油價的波灣債券型基金；(4)新興市場：觀察中國解封進度、政策及美元走勢，欲撿便宜者可開始留意新興市場的低接機會。