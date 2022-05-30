美股周五收高。上海的解封和經濟刺激措施，大大激勵市場信心。

周一香港恆生指數穩健高走，收漲426.57點或2.06%，為21123.93點。國企股(H股)升172.75點或2.44%，為7255.13點。

上海當局希望周三全面復工，並解除全市所有管制，結束兩個月的封鎖，並且發布了重振經濟行動方案。

科技指數漲勢凌厲，升3.9%。騰訊升2.4%，阿里升4.3%，美團升6.8%。

內需相關的娛樂股、汽車股、食品股，和旅遊休閒股皆領漲。

阿湯哥的捍衛戰士2於周末首映，美票房佳，破億美元，帶動全球影城相關個股上漲，也帶動影視娛樂股升3.2%，阿里影業升6.1%。

餐飲股上升，海底撈升9.7%，報14.7港元；九毛九升9.6%，報17.1港元；華潤啤酒升8.2%，報48港元。

體育用品股上漲，李寧升11%，報58.2港元；安踏體育升5.9%，報86.8港元。