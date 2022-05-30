瑞士報章昨（29）日報導，因瑞士當局以更具批判性觀點看待中國的人權紀錄，兩國更新自由貿易協定的進度陷入停滯。對此，大陸外交部今日回應稱，中方樂見自貿協定升級，但也希望瑞士能排除人為干擾因素。

路透社引述瑞士媒體報導，指瑞士一直試圖更新2013年簽署的中瑞自由貿易協定，以納入更多瑞士商品擴大降低關稅，但是北京方面沒有參與。

瑞士國家經濟事務秘書處在給報紙《星期展望》（SonntagsBlick）的聲明中指出：「目前未能針對應該深入探討的共同主題清單達成共識。」《新蘇黎世報週日版》（NZZ am Sonntag）則以「中國僵局」為標題報導，瑞士已對中國人權紀錄採取更具批判性立場。

對此，大陸外交部發言人趙立堅今日回應稱，中瑞自貿協定是一份互利互惠的協定，不是一方對另一方的恩賜。一直以來，雙方本著相互尊重，平等相待的精神，就自貿協定升級保持密切溝通和積極談判。中方樂見自貿協定升級，同時也希望瑞方能夠排除人為干擾因素，同中方相向而行。

趙立堅說，中瑞自貿協定從實施以來，給兩國帶來巨大且實在的利益；協定升級有利於雙方進一步發掘經貿合作潛力，推動新冠肺炎疫情形勢下兩國經濟復甦和發展。