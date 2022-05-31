為搶攻龐大芒果季商機，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網網羅芒果周邊美食，並推出多款新品希望能以新口味生力軍刺激買氣，預計今年夏季較去年同期可帶動周邊食品成長200%以上。

台灣人最愛的夏季水果「芒果」季來臨，momo購物網分享，，帶動近一個月關鍵字搜尋量飆近六萬筆，周邊美食的銷售更較上月成長達91%，以產地直送鮮果、本土果乾、進口飲品買氣最旺，尤其受封「芒果界LV」的台東夏雪芒果，創下單日狂賣300箱成績。

富邦媒表示，momo網羅芒果周邊美食，將站上經典熱銷的蒟蒻果凍、氣泡飲、果乾水等品項都加入人氣第一的芒果口味，盼以新口味生力軍刺激買氣，預計今年夏季較去年同期可帶動周邊食品成長200%以上。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年4月合併營收76.48億元，月增1.57%，年增31.8%，再創歷年同月新高，累計1至4月合併營收305.85億元，較去年同期成長26.6%。