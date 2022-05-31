新北市議會民進黨團最後一天總質詢，綠營議員持續要求市府公布中和男童事件真相，並要求侯友宜向家屬道歉。侯友宜表示，新北這段時間都有不斷向家屬說明，市府會把相關資料全盤性跟家屬報告。但議員不滿侯未道歉也未承諾24小時提供報告「恩恩爸爸的痛也曾經是你的痛」，希望侯能夠感同身受男童家屬心情

民進黨團總召陳啟能指出，消失的81分鐘到底發生什麼事， 一個孩子突然往生，每個人都難以接受，市政府有沒有怠惰失職，有無瀆職 ，市府應該盡速公布所有流程責無旁貸。

「恩恩爸爸的痛也曾是你的痛」陳啟能說，事件過了40幾天，但現在市府還在說在整理資料，這樣對市民能交代嗎？市長雖然民調高，但民意如流水，若堅持不回答的話，不排除帶恩恩父親按鈴申告。

議員李坤城則說，如果市府有積極協助，那為何恩恩父親會說市府回應有聽沒有懂，案件發生至今超過一個半月，市府是當事人，要給家屬、議會最完整說明，而不是讓恩恩爸爸用卑微態度，向市府要求真相。

議員李倩萍說，家屬要什麼，你們就給什麼，一直講有關心、說明，還說要整理好相關資料才提供，令人懷疑這其中有沒有不可告人之事，家長心中的結解不開，會是一輩子的痛。

侯友宜表示，先前消防局、衛生局已經在議會報告過多次，也在中央報告過相關時序，並把流程講得非常清楚，這些都已經對外公開了，市府衛生局、社會局這段時間持續關心家屬並有持續說明，他也承諾，家屬如果有需要，只要來申請，就會盡力協助。