蘋果預計在2022年秋季發表iPhone 14系列新機，天風國際證券分析師郭明錤爆料，iPhone 14內建的A16處理器，仍會繼續使用台積電5奈米製程，在效能方面提升有限，直言蘋果取名為A16是營銷手段。

綜合媒體報導，郭明錤指出，蘋果計劃採用台積電5奈米的N5P製程晶片，與iPhone 13 的A15晶片相同，都是台積電5奈米製程，他強調與4奈米製程比較，在性能和省電方面的提升應該是有限，蘋果之所以取名為A16，更多是出於行銷目的考量。

郭明錤在今年3月時就指出，iPhone 14為最小尺寸，預期iPhone 14系列將不再出現mini型號，且其中2款機型將沿用A15晶片。

許多果粉期待的iPhone 14顏色與螢幕尺寸，先前傳出會有6.1吋和6.7吋兩種螢幕，機身顏色則會有多達7種顏色，iPhone 14及iPhone 14 Max會有藍、紅、黑與紫色，iPhone 14 Pro及Pro Max則傳出會有石墨、金、銀與紫。近期則有爆料客曝光渲染圖，稱iPhone 14可能將推出夢幻新色「莫蘭迪紫」。

但受大陸防疫政策採取清零措施影響，有外媒披露，iPhone供應鏈的節奏已經被打亂，至少一款iPhone 14的開發進度受影響出現落後，最糟的情抗可能導致9月量產及發售計畫被迫改變。