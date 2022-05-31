繼中雅安居社宅案決標後，位於建功二路的新竹市第2座社會住宅「建功安居」招標中，為目前新竹市規模最大的社宅，預計今年底將申請建照，並於明年動工，最快116年完工。

建功安居是由國家住都中心主辦，新竹市政府提供土地，該基地原屬國防部營區、庫房、餐廳，但在國防部報廢後閒置許久，如今在市府與中央合作下拆除，活化興建社會住宅。

建功安居總面積達2852坪，總工程預算34億9350萬元，興建地下2層、地上13層、共740戶，規畫350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點。

都發處指出，建功安居採公辦公營、只租不售，規劃套房、2房、3房共740戶，1戶1機車位，滿足各類居住需求，租金訂定將參考區域行情訂定分級收費標準，優先照顧戶比率將提高到至少40％。

為照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，市政府規畫4座社住，另外3座社宅分別是位于經國路及延平路附近的「中雅安居」、將軍村停車場的「金城安居」，以及建功高中南側的都更案，總計規畫2651戶。

建功安居附近生活機能佳，緊鄰馬偕兒童醫院、將軍村開放圖書資訊園區、清大、竹科，且附近有龍山公園、清大夜市、好市多等，距離國道1號、客運站點更只有5分鐘的車程。