台股今天尾盤急拉逾百點，集中市場加權指數以16807.77點收盤，上漲197.15點，成交量也擴增到3872億元，日K連3紅，成功向季線靠攏。推升尾盤指數的重要功臣包括台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、國泰金(2882)、中信金(2891)等重要權值股。

台股今開低走高，在最後一盤更是神來一筆，由前一盤的16650點，急拉了157點，以16807.77點收盤。國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，台股在5月經歷較大修正、消化國際利空後，近日已見反覆築底跡象。儘管地緣政治風險、中國疫情升溫等因素干擾，台灣4月上市櫃企業營收仍創歷年同期新高，顯示台股基本面不變。而事實上，觀察台股恐慌指數亦可發現，過往當恐慌指數來到相對高點時，台股加權指數亦常在波段低點附近，如今年1月26日與3月8日；而目前恐慌指數已從5月12日高點24.55一路緩降，反映出最悲觀狀況已經過去，惟反覆打底仍需要時間。

今天有多檔重量級個股舉行股東會，市場最矚目的鴻海於2021年寫下亮眼成績單，年營收5.994兆元、年增12%創下歷史新高，淨利1393億元、每股盈餘10.05元，較前年成長37%。董事長劉揚偉股東會上「為股價抱屈」，他表示，鴻海過去低調鮮少跟外界說明技術與新產品，外界很少知道鴻海在其他方面的能力，我們默默努力地做。因此針對外界溝通是未來重點，鴻海股價不動、更被戲稱「不動產股」，鴻海在等待適當時間反應股價。

台股今天在鴻海股東會熱場，尾盤又由台積電和聯發科權值股撐竿跳，指數以最高價16807.77點收盤。